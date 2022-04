Lanciano. Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, il Municipio si illumina di blu

LANCIANO - In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo l'Anci Abruzzo sostiene tutte le iniziative che domani, 2 aprile, si svolgeranno sul territorio regionale.

Il Comune di Lanciano, raccogliendo l'invito dell'Anci, illuminerà il Palazzo Comunale con la luce blu, colore associato ad una sensazione di calma e accettazione, in un mondo multi sonoro e frenetico, in cui le persone con autismo possono non sentirsi a loro agio.

"Lo faremo non solo come gesto simbolico - ha detto il Sindaco di Lanciano Filippo Paolini - ma anche per testimoniare la vicinanza ad un mondo, quello delle persone affette da autismo, che troppo spesso viene dimenticato. Faremo la nostra parte dando un segnale di solidarietà e di supporto in questa importante occasione annuale".