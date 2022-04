A Lanciano la prima selezione di Miss Mondo in Abruzzo - FOTO

LANCIANO - La città ospita la prima selezione del Concorso nazionale di Miss Mondo Italia in Abruzzo organizzata con il volere dell’Assessorato alle Attività Produttive e Commercio nella persona dell’Ass. Maria Ida Troilo, e di Emanuele Trasmondi presid.fiere commercio e turismo Abruzzo, in collaborazione con Camillo Del Romano delll’Agenzia FourEvent mandataria regionale del concorso.

Nella centralissima Corso Trento e Trieste nel tardo pomeriggio di domenica 27 marzo il numerosissimo pubblico approfittando del primo sole di primavera , ha assistito ad uno spettacolo interessante di moda, bellezza, musica e danza, con la presenza di due bellissimi ed eccezionali ospiti, quali Claudia Motta vincitrice Nazionale di Miss Mondo Italia e volto mediaset nel programma TikiTaka ed Annabruna Di Iorio che con padronanza ha presentato la manifestazione di Lanciano, anche lei volto mediaset con i programmi Donnavventura e Ricette all’Italiana, si sono esibiti la cantante Francesca Rapino di Lanciano e le allieve della scuola di danza Ritmila di Giorgia Mila di Lanciano.

Le 20 miss provenienti da ogni parte d’Abruzzo, sono state giudicate dalla giuria presieduta da Claudia Motta Miss Mondo Italia, Danilo Ranieri Vice Sindaco, Maria Ida Troilo Ass.Attività Produttive, Emanuele Trasmondi, Patrizia Di Pentima, Nicoletta Finoli, Carmen Tavani, Valerio Memmo, Dino D’Alanno, Enzo Massimini, Pasquale Doris, Davide Ciccone e Piero Farina.

Prima della proclamazione finale è stata fasciata Ludovica Vecchiotti, 17 anni di Vasto la bella mora, modella e sportiva, che andrà a rappresentare direttamente l’Abruzzo nelle fasi pre-finali nazionali del prossimo giugno 2022 come già vincitrice della fascia regionale per l’anno 2021,

La vincitrice della prima selezione dell’anno con la fascia di Miss Mondo Finalista Regionale è stata Sveva Zimbaro 18 anni di Lanciano bionda di 171 cm di altezza, modella e fotomodella ma con un sogno di entrare nel mondo della Tv, al secondo posto ad ex-equo Federica Memmo 18 anni di Lanciano e Julia Fuschi 18 anni di Montesilvano, con fascia Miss Gil Cagnè; a seguire con fascia Miss Caroli ex-equo si sono classificate Elisa Scaricaciottoli 18 anni di Ortona e Vivian Lapenna 19 anni di San Salvo; fascia la Miss del Web by Agricola assegnata direttamente dal Web è stata vinta da Eliana Braccia 18 anni di Perano; fascia Miss Mondo Lanciano vinta da Ylenia Ciccocioppo 20 anni di Lanciano e fascia Miss Mondo Chocofestival vinta da Greis Bracia 22 anni di Lanciano.

Le altre miss in gara che sono state Morena Teti, Silvia Albi, Paola Finocchio, Ludovica Profico, Marisa Del Romano, Maia Cuddemi, Shana D’Alessandro, Noemi Albanese, Giorgia Caravaggio, Chiara D’Arcangelo, e Nathascia Bucciero.

Tutte le immagini sono state curate dalla fotografa ufficiale del concorso regionale Ninoska Valenza, le miss hanno interpretato quadri moda con le collezioni cerimonia e sposa di Doris Creations della sarta Doris Mariotti, che oltre alle miss ha vestito anche Jonathan Tabaccheria reduce della vittoria di Miss Beauty Queen Abruzzo, le coreografie e back-stage curate da Laika D’Agostino e Martina Menna, la grafica da Francesco Rosato, elaborazioni dati Valerio Memmo e Camillo Del Romano, audio e luci Camillo Scaglione.

Le acconciature ed il trucco delle miss curate da Ricciuti Parrucchieri di Lanciano.

Prossime selezioni di Miss Mondo Abruzzo, il 9 aprile a Le Terrazze di Pescara, 14 maggio al Centro Mites di Montemarcone di Atessa.