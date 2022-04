"Visual Aido" un contest per diffondere il valore della donazione

LANCIANO - L'associazione AIDO Gruppo comunale G. Ciampini di Lanciano, in occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi, indetta dal Ministero della Salute per il 24 aprile 2022, organizza il contest VISUAL AIDO. Tutte le forme d'arte sono ammesse: foto, video, scrittura e disegno (collage, acquerello, pittura, pastello etc.). Il tema centrale che sarà il fil rouge di tutte le opere è il dono.

Dal 31 marzo al 19 aprile sarà possibile partecipare al contest VISUAL AIDO inviando il proprio elaborato all'indirizzo email: lanciano@aido.it o consegnandolo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.30 presso la sede Aido di Lanciano in via per Fossacesia, 1 presso Ospedale civile "F. Renzetti". Sono invitate a partecipare tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre che le associazioni del territorio e chiunque abbia il desiderio di dare il proprio contributo ad una tematica così importante dando libero sfogo alla propria creatività. I vincitori saranno comunicati sulla pagina Facebook dell'AIDO Gruppo comunale "G. Ciampini" di Lanciano domenica 24 aprile 2022. Per informazioni si può contattare il numero: 0872/706239