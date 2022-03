Lanciano, nasce l’associazione di promozione sociale CAL - Comitato Artistico Lancianese

LANCIANO - Si è tenuta oggi, presso la a Sala D’Onore Benito Lanci, la presentazione della nuova Associazione di Promozione Sociale CAL - Comitato Artistico Lancianese, alla presenza del Sindaco Avv. Filippo Paolini, dell’Assessore alla Cultura Avv. Danilo Ranieri e di numerosi rappresentanti della stampa.

Il CAL nasce con l’obbiettivo di riunire in un’unica associazione tutti coloro che nell’area frentana si occupano di cultura e di arte, con l’obiettivo di condividere forze e competenze, sostenersi a vicenda nell’organizzazione dei singoli eventi e programmare e gestire piccoli e grandi piccoli eventi condivisi e diffusi sul territorio, creando una rete di collaborazioni che possano valorizzare quello che è già presente sul territorio e integrarlo con nuovi progetti.

Il CAL è organizzato in sette macro aree quali: musica, cinema, teatro, danza, poesia e letteratura, arti visive, animazione e intrattenimento, l’associazione viene gestita da una piattaforma orizzontale, strutturata in maniera democratica e collegiale.

Il CAL aspira a organizzare piccoli e grandi eventi, progetti culturali, collaborazioni regionali e nazionali al fine di strutturare cartelloni multidisciplinari, ispirandosi ai principi suggeriti dall’Agenda 2030: pari dignità ed uguaglianza, pace, partnership, tutela del pianeta e sostenibilità.



Il consiglio direttivo è composto dal presidente Gennaro Spinelli, vice presidente Gianmaria Tantimonaco, il tesoriere Orazio Ciancone e il segretario Giulia Spinelli, ma restano cariche istituzionali e necessarie legalmente, l’apparato decisionale resterà sempre l’assemblea dei soci che sono ad oggi più di 30 e rappresentano a loro volta numerose associazioni.

Il CAL invita tutto coloro che orbitano nel mondo della cultura e dell’arte ad associarsi al fine di potersi confrontare, collaborare e costruire insieme la ripresa di queste attività dopo il periodo della pandemia.

A breve verrà presentato il cartellone degli eventi primavera/estate 2022.

Info line:

e-mail: comitatoartisticolancianese@gmail.com

telefono: Gianmaria Tantimonaco 3883492484

Gennaro Spinelli 3808906932