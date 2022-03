Lanciano. Presentati i componenti del consiglio d’amministrazione della "Fedele Fenaroli"

LANCIANO - Sono stati presentati questa mattina, 24 marzo 2022, presso la Scuola Civica di Musica "F. Fenaroli" i componenti dell'Istituzione Civica, quindi il CDA che vede come presidente Roberto De Florio De Grandis e come consigliere Teresa Appugliese e Mariella Flamminio. Il Sindaco di Lanciano Filippo Paolini ha aperto il suo intervento ringraziando il precedente Consiglio d'Amministrazione che ha visto Presidente l'Avv. Alberto Paone per il lavoro svolto negli ultimi anni.

"Per quanto riguarda l'attuale Scuola Civica le scelte sono state fatte sulla base dei curricula - ha dichiarato ancora il Sindaco Paolini - le persone scelte hanno tutte notevole esperienza. C'è da dire che le responsabilità del Consiglio d'Amministrazione sono molto più alte rispetto al passato, c'è un dipendente comunale che per 12 ore alla settimana si reca nella struttura per dare un supporto amministrativo oltre quello della Dirigente Giovanna Sabbarese e di tutto l'Assessorato alla Cultura. Roberto De Florio De Grandis – continua il Sindaco – lo conosco da una vita e ha grandi capacità professionali ed umane. Voglio anche dire che i docenti che vedo qui oggi sono tutti dotati e dotate di grande competenza. Lanciano è la Città della Musica, la Scuola Civica dovrà collaborare con l'Istituzione Fedele Fenaroli, dovrà collaborare con tutto quello che è il panorama musicale all'interno della nostra Città".

"Ripartiamo adesso ad aprile con qualche classe - ha detto l'Assessore alla Cultura Danilo Ranieri - e sarà un primo passo per traghettare la Scuola Civica a rilanciarsi già da settembre in maniera più ampia. Stiamo lavorando ad un progetto di grande respiro che ci vedrà impegnati in diversi settori culturali che nel tempo rilanceranno la nostra Città tra innovazione e tradizione". "Voglio ringraziare il Sindaco Paolini che mi ha dato, ci ha dato, la possibilità di gestire una Istituzione Civica Musicale Fedele Fenaroli che veramente ha la sua importanza formativa e didattica da tantissimo tempo - ha detto invece il neo Presidente del CDA Roberto De Florio De Grandis - mi piace ricordare che a diciotto anni, appena diplomato feci domanda di insegnamento di flauto e quasi ininterrottamente ho insegnato flauto fino all'anno scorso, quindi ho contezza di tutto il percorso formativo didattico che la Scuola e i docenti, gli utenti hanno fatto in tutti questi anni. Mi Piacerebbe - ci tiene a sottolineare il Presidente - una scuola inclusiva, aperta, una scuola di oggi. Vorrei apportare delle modifiche di insegnamento, di linguaggio. Siamo nel 2022 è chiaro che dobbiamo implementare la didattica con i vari linguaggi musicali".