Lanciano. L’aviere scelto Daniele Giancristofaro è il nuovo presidente dell’Ass. Arma Aeronautica

«Lo scorso 13 marzo 2022 questa sezione ha tenuto una assemblea straordinaria con cui ha dovuto deliberare la elezione del nuovo Presidente», così in una nota l'Arma Aeronautica sezione Lanciano.

«Ciò a seguito delle dimissioni che il Presidente uscente (Ten. Luigi Giovanni Brasile) ha dovuto rassegnare per motivi personali dettate da motivi tanto gravi da non poter assicurare la sua necessaria piena operatività in favore della sezione.

Il Presidente uscente, profondamente rattristato per la decisione che si è trovato nella necessità di adottare, ha fatto tuttavia presente che si sono rese disponibili nuove e più giovanili forze.

Sempre il Presidente uscente ha altresì evidenziato come tali nuovi forze saranno non solo in grado di assicurare il futuro della Sezione, ma come abbiano immediatamente iniziato ad operare per un rilancio del sodalizio, sia in termini di immediata visibilità, sia predisponendo programmi in campo sociale ed associativo.

In tal senso, ad esempio, è stata creata una pagina Facebook per il cui tramite tutti potranno interloquire, associati e semplici simpatizzanti.

L’Assemblea ha quindi deliberato, alla unanimità, di scegliere quale nuovo Presidente il socio Vam aviere scelto Daniele Giancristofaro, cooptando inoltre l’altro socio Vam aviere scelto Davide Rosato nel Consiglio Direttivo della Sezione

Il nuovo Presidente è contattabile al numero tel. 3333460649. La e-mail della Sezione è la seguente lanciano.063@assoaeronautica.it. Si ricorda che possono essere iscritti sia coloro che hanno militato nell’Arma Aeronautica, sia qualsiasi cittadino che voglia condividere i valori della associazione. In tal modo tutti, vecchi e nuovi iscritti, potranno partecipare alle iniziative sociali, quali ad es. visite guidate alle basi aeree ed alle altre manifestazioni (Pattuglia acrobatica, Santuari ecc.)

Con l’augurio che presto questa sezione possa contare su un nuovo significativo aumento del numero dei propri iscritti - concludono nella nota, si rivolge in questa sede un caro saluto a tutte le altre associazioni d’arma, alle autorità, ai mezzi di informazione ed ai cittadini in genere».