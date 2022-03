L’Azzurra Basket Lanciano va oltre le assenze e batte in rimonta il Molise Young Termoli

LANCIANO - Più di un semplice successo è arrivato ieri sera per l'Azzurra Basket Lanciano contro il Molise Basket Young, battuto 75-71. Una vittoria significativa perché giunta nonostante tante assenze - ad inizio secondo quarto ha alzato bandiera bianca anche Castelluccia - e dunque con solo giovani in campo. Nella fattispecie, la formazione era formata dal 21enne Simone Di Foglio, il più grande dei suoi, e tutti giocatori di età inferiore a 20 anni.

Loro sono riusciti a battere in rimonta, segno di come non abbiano mollato mai pur con le difficoltà di organico, una squadra altrettanto giovane come quella molisana ottenendo la terza vittoria consecutiva dell'Azzurra Basket.

Dopo i primi quarti chiusi in svantaggio - il primo di cinque punti, il secondo di uno - la sterzata al match i frentani l'hanno data nella terza frazione, al termine della quake l'Azzurra si è trovata sopra di quattro punti nel punteggio. Un vantaggio fondamentale perché in un ultimo quarto molto combattuto le due squadre hanno messo a segno lo stesso numero di punti, facendo risultare determinante ciò che i padroni di casa avevano raccolto nel terzo quarto.

In evidenza il classe 2003 Lorenzo Andreoli, protagonista della gara con ben 25 punti, il suo miglior punteggio nel corso di questo campionato; sale momentaneamente al 7° posto della classifica marcatori. L'Azzurra Basket resta invece momentaneamente in 3ª posizione.

8ª GIORNATA DI RITORNO

Azzurra Basket Lanciano 75-71 Molise Basket Young

Basket Ball Teramo-Virtus Montesilvano (oggi alle 18:00)

Nova Basket Campli-Airino Termoli (oggi alle 18:00)

Unibasket Lanciano-Nuovo Pineto Basket (oggi alle 18:00)

Ennebici Campobasso-Blue Basket Roseto (oggi alle 18:30)

CLASSIFICA

Nuovo Pineto Basket 22 (due partite in meno)

Basket Ball Teramo 22 (tre partite in meno)

Azzurra Basket Lanciano 18

Unibasket Lanciano 14 (sei partite in meno)

Intrepida Ortona 14 (due partite in meno)

Virtus Montesilvano 14 (tre partite in meno)

Nova Basket Campli 14 (tre partite in meno)

Molise Basket Young 12 (tre partite in meno)

Blue Basket Roseto 6 (cinque partite in meno)

Ennebici Campobasso 4 (quattro partite in meno)

Airino Termoli 0 (cinque partite in meno)