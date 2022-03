Lanciano. Lavori per la fibra, Verna: «Rallentamenti del traffico e interminabili ingorghi»

«Negli ultimi giorni in più zone della città abbiamo assistito a rallentamenti del traffico e a interminabili ingorghi causati dai lavori per la sistemazione della fibra ottica, così in una nota Giacinto Verna, consigliere comunale di "Azione" a Lanciano. «I disagi sono stati acuiti dal fatto che gli interventi hanno riguardato contemporaneamente diversi quartieri. Inoltre, a differenza degli anni scorsi, i lavori sono stati segnalati in maniera estemporanea e tardiva, e non è stata messa in atto alcuna forma di controllo da parte del Comune.

A darmene conferma sono state le numerose segnalazioni da parte di cittadini e residenti delle zone interessate, che pure hanno riscontrato un peggioramento di quantità e qualità dei cantieri rispetto al passato.

In questo, come del resto in altri settori, nessuno ha avuto l'impressione di aver assistito a quel cambio di marcia promesso, non solo in campagna elettorale, ma durante tutta la consiliatura nella quale gli esponenti dell'attuale maggioranza erano all'opposizione.

Oggi, come in passato, sono cosciente del fatto che il Comune ha una capacità di intervento limitata. Lo so bene in quanto io stesso, da assessore ai Lavori Pubblici, ho dovuto rispondere a interrogazioni e interpellanze sull'argomento. Tuttavia, rispetto al passato, oggi è evidente la minore attenzione - conclude Verna - per quanto riguarda le segnalazioni ai residenti. L'unica cosa che sembrano in grado di fare gli amministratori di maggioranza è scaricare tutte le responsabilità su convenzioni sottoscritte dalla precedente giunta, che comunque sarebbero state le stesse se all'epoca fossero già stati maggioranza.

Purtroppo possiamo solo constatare che, come in altri settori, la giunta Paolini non ha cambiato nulla, e se qualcosa è cambiato è stato sicuramente in peggio.

Oggi emerge semplicemente quanto le polemiche di allora sui lavori per la fibra fossero strumentali e prive di fondamento. Viene perciò spontaneo chiedersi: se a noi il centrodestra dava degli "incapaci" quando questi interventi bloccavano il traffico, ora si ritengono anche loro tali?»