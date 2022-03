TREGLIO - Sabato 19 marzo alle ore 21.00 arriva il teatrodanza al Teatro Studio Lanciano, a Treglio. "Apocalisse" è il titolo dello spettacolo, ideazione e regia Maggie Salice del Teatro dei Limoni di Foggia. "Cerchiamo sempre – evidenziano Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini, curatori della stagione di teatro - di far conoscere i linguaggi del contemporaneo, la Frentania, a nostro giudizio, ha un bisogno disperato di conoscere, vedere, confrontarsi, se necessario anche scontrarsi con i teatri, le arti, i linguaggi. La pluralità è la chiave, la curiosità possibilmente il motore. Stavolta proponiamo uno spettacolo di teatrodanza, "Apocalisse".

Al Teatro Studio, a Treglio, arriva una piccola grande perla ideata e diretta da Maggie Salice del Teatro Dei Limoni di Foggia." Partendo dallo studio sull'analisi del movimento del teorico Rudolf Laban, i danzattori hanno sperimentato con il proprio corpo la dinamica degli elementi della natura, il disagio della sofferenza, la ricerca di una chiave espressiva personale che possa ben rappresentare l'animo umano in un periodo storico così difficile. In un mondo sull'orlo del baratro, quattro cavalieri attanagliano l'esistenza degli uomini. Pestilenza, Carestia, Guerra e Morte. Quattro fasi inevitabili che, come una fenice, distruggono e consumano l'umanità, per poter poi rinascere dalle ceneri a nuova vita. Lo spettacolo fa parte del progetto "No man's land", vincitore del bando Periferie al centro, ideato dal Teatro Pubblico Pugliese, ed è prodotto con il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia. "Apocalisse"con Giuseppe Angelilli, Elisabetta Campanella, Graziana Cifarelli, Maria Cocco, Marco Dragoni, Vincenzo Ficarelli, Luca Gambacorta, Stefano Graziani, Luca Monacis, Gabriella Paolicelli, Nicole Piemontese, Roberto Rosiello, Cristiano Russo.Training biomeccanico-posturale Francesca Di Molfetta, elementi coreografici Giada Ordine, ideazione e regia Maggie Salice.

Prenotazione obbligatoria al n. 340.9775471 o info@teatrodelsangro.it.

Prezzi Spettacoli: intero € 10,00, ridotto € 8,00.