Serie D Basket, l’Azzurra Lanciano ottiene la seconda vittoria consecutiva a Termoli

LANCIANO - L'Azzurra Basket Lanciano ha ripreso familiarità con la vittoria. Nella 7ª giornata di ritorno di Serie D, al Palasabetta di Termoli la squadra frentana ha battuto 72-57 l'Airino Termoli, fanalino di coda in classifica, centrando il secondo successo consecutivo.

Una vittoria con la quale l'Azzurra festeggia la partnership con la Scaligera Basket Verona, annunciata in settimane, e si porta momentaneamente al 3º posto, staccando di due punti Unibasket Lanciano (4ª) e Intrepida Ortona (5ª).

Quest'ultima ha subito la rimonta a Pineto. Dopo aver chiuso il primo quarto in vantaggio sul 20-18, si è fatta scavalcare nel punteggio dal Nuovo Pineto Basket, che è in piena lotta per il 1º posto, già nella seconda frazione, non riuscendo più a recuperare; 80-67 il risultato finale a favore dei padroni di casa.

7ª GIORNATA DI RITORNO

Nuovo Pineto Basket 80-67 Intrepida Ortona

Airino Termoli 57-72 Azzurra Basket Lanciano

Basket Ball Teramo-Nova Basket Campli (oggi alle 18:00)

Virtus Montesilvano-Ennebici Campobasso (oggi alle 18:00)

Blue Basket Roseto-Molise Basket Young (6 aprile alle 20:00)

CLASSIFICA

Nuovo Pineto Basket 22 (una partita in meno)

Basket Ball Teramo 20 (tre partite in meno)

Azzurra Basket Lanciano 16

Unibasket Lanciano 14 (cinque partite in meno)

Intrepida Ortona 14 (due partite in meno)

Virtus Montesilvano 12 (tre partite in meno)

Nova Basket Campli 12 (quattro partite in meno)

Molise Basket Young 10 (quattro partite in meno)

Blue Basket Roseto 6 (quattro partite in meno)

Ennebici Campobasso 4 (cinque partite in meno)

Airino Termoli 0 (quattro partite in meno)