Lanciano, il Comune promuove l’accoglienza dei profughi ucraini

LANCIANO - "Il comune di Lanciano promuove l'accoglienza dei profughi fuggiti dalle loro case in conseguenza dell'aggressione all'Ucraina e del conflitto in corso". Lo fa sapere in una nota l'Assessore alle Politiche Sociali Cinzia Amoroso.

"In questa fase, in attesa si ulteriori e più precise indicazioni da parte del ministero dell'Interno, il comune di Lanciano si fa promotore di una prima concreta azione di accoglienza, chiedendo ai cittadini che ne abbiano possibilità, di comunicare disponibilità di alloggi e abitazioni da poter mettere a disposizione per il ricovero di una o più famiglie o individui in fuga dal conflitto".

È possibile significare questa disponibilità contattando i numeri 0872707634/ 0872707636 o inviando una email all'indirizzo segretariato.sociale@lanciano.eu