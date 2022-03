Lanciano ospita "Il Festival del Cioccolato"

LANCIANO - Anche in considerazione della recente nuova classificazione in "zona bianca" del Comune di Lanciano e salvo diversi provvedimenti che siano di impedimento sotto il profilo dell'andamento della diffusione del Covid 19, si svolgerà nei giorni dal 18 al 20 marzo prossimi, lungo Corso Trento e Trieste, isola pedonale fino all'intersezione con via Luigi De Crecchio, la manifestazione "Il Festival del Cioccolato", esposizione cioccolato di vario tipo, artigianato, anche artistico, del cioccolato, degustazione e vendita del cioccolato e altro.

«L'iniziativa, patrocinata dall'Amministrazione Comunale, Assessorato al Commercio e Attività Produttive – dice l'Assessore al ramo Maria Ida Troilo - organizzata e gestita dall'Associazione Fiere Eventi Commercio e Turismo, nasce per la valorizzazione del territorio, della cultura del cioccolato, nonché dell'artigianato. L'evento vedrà il suo culmine domenica 20 marzo, con la sfilata e l'elezione di "Miss Cioccolato 2022" a cura dello staff di Miss Italia, con la partecipazione di Claudia Motta "Miss Mondo Italia 2021" e Annabruna Di Iorio, presentatrice "DonnAvventura" e "Ricette all'Italiana" dell'emittente televisiva Mediaset Rete4. Per l'occasione i commercianti della zona, nella giornata di domenica 20 marzo, sono stati invitati ad aprire le proprie attività».