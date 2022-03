Ciclismo, il Maniga Cycling Team punta su quattro allievi e uno juniores per la nuova stagione

LANCIANO - Il Maniga Cycling Team con sede a Lanciano punta tutto sulle giovani leve senza tralasciare del tutto l'attività paralimpica che ha contraddistinto le precedenti annate.

Un 2022 di potenziale crescita per questa squadra con quattro allievi e un ragazzo juniores in organico che si apprestano ad affrontare un ciclo di gare tra strada, mountain bike e pista.

Il presidente Nicola Pizzi può contare per la categoria allievi sul nipote Nicolò (a sua volta figlio di Luca che ricopre l'incarico di team manager nella squadra) che ha al suo attivo diversi titoli regionali abruzzesi su strada, nel ciclocross e su pista.

Da seguire con attenzione, sempre tra gli allievi, i volti nuovi Umberto Costantini, Francesco Marfisi e Christian Di Menno Di Bucchianico, pronti a mettere in mostra le proprie doti insieme allo juniores Francesco Martina, al debutto in assoluto in questa categoria.

Con il ruolo di direttore sportivo affidato a Gabriele D'Alicarnasso, c'è motivo di credere nella bontà del lavoro che si sta svolgendo con i giovani e che le speranze saranno appagate fin dalle prime gare stagionali, merito della bontà del nuovo progetto sponsorizzato da Selmec, Faicom, Digitalsoft, Innolab, Som, BM Service, Farmacia Giacci, Garden Lucrezia e Orthosan.