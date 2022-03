Lanciano: la giunta approva il progetto per realizzare aree di sosta per caravan

LANCIANO - La giunta comunale ha approvato, nella seduta di ieri 2 marzo 2022, il progetto necessario alla realizzazione di aree di sosta attrezzate per autocaravan e caravan in via per Frisa, facendo seguito all'avviso pubblico rif. Legge Regionale n 24 in materia. Il Progetto ammonta a complessivi 174.665,48. Il progetto è composto dalla documentazione necessaria per l'adesione all'avviso di finanziamento.

L'Assessorato all'assetto del territorio, ha fornito indicazioni per partecipare all'avviso pubblico della Regione Abruzzo, per la realizzazione di nuove aree sosta, la ristrutturazione o ampliamento di aree di sosta attrezzate già esistenti, riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan.

"Si tratta di un intervento di grande interesse – ha detto l'assessore al ramo Paolo Bomba - al fine di creare un vero e proprio punto di riferimento per quanti si muovono e sostano attraverso i mezzi oggetto degli interventi". Per il Sindaco di Lanciano Filippo Paolini "si tratta di una ennesima azione, posta in essere dall'Amministrazione Comunale che va nella direzione della riqualificazione di aree per troppo tempo abbandonate in passato e che ora potranno tornare a essere fruibili per le loro peculiarità, come in questo caso. Grazie anche al ruolo centrale che la Regione Abruzzo ha nei nostri territori".