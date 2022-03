Lanciano, un murale dedicato a "Marcello Di Meco" nel campo del quartere Santa Rita

LANCIANO - Un murale sulle pareti degli spogliatoi del campo sportivo "Marcello Di Meco", per ricordare il giovane concittadino prematuramente scomparso 17 anni fa proprio su quel terreno di gioco. Domani, 3 marzo, in occasione dell'anniversario della prematura scomparsa del giovane calciatore, l'associazione "Gli amici di Marcello" organizzerà a partire dalle ore 15:00 il consueto memorial nel campo sportivo recentemente rinnovato e riqualificato.

Marusca Miscia, capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale: «Cogliamo l'occasione per sollecitare l'attuale amministrazione - anche attraverso un'interpellanza che presenteremo nel prossimo consiglio comunale - a realizzare il murale dedicato al giovane concittadino e da tempo condiviso con la famiglia Di Meco per impreziosire il ricordo di Marcello e renderlo "visibile" a tutti i frequentatori del campo.

L'impegno a realizzarlo, assunto anche con atti ufficiali del Comune dalla precedente amministrazione, venga raccolto dall'attuale governo cittadino quale segno di conferma della vicinanza della città a quanti sono legati con affetto alla memoria di Marcello. Attraverso i murales e la street art con il progetto Talking Walls 2.0 è stata raccontata la storia di Lanciano, una storia fatta di donne e di uomini di grande valore e di grandi sogni che attraverso l'intervento di artisti di caratura internazionale hanno riqualificato luoghi anonimi facendoli diventare libri a cielo aperto, da tutti fruibili.

Anche quello di Marcello era un grande sogno e un murale realizzato nel campo a lui intitolato è una bella e doverosa testimonianza che la comunità deve ai tanti giovani e alla sua famiglia, per continuare a ricordarlo con una delle forme più belle e suggestive di arte a cielo aperto. Per questo ci auguriamo che il sindaco e l'assessore alla cultura e sport diano seguito a quanto predisposto nei mesi scorsi», conclude Miscia.