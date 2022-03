Brutto tempo: salta lo sparo di Carnevale a Lanciano

LANCIANO - Le condizioni meteo non accennano a migliorare e per questo motivo il tradizionale sparo pirotecnico di Carnevale, programmato per questa sera 1 marzo 2022 alle ore 19:00 in piazza Plebiscito a Lanciano, sarà spostato al giorno di sabato 5 marzo 2022 ore 19:00 e nel caso le condizioni meteo non lo consentissero a domenica 6 marzo 2022 allo stesso orario.

L'evento, come detto in altre occasioni, sarà caratterizzato da un momento di ricordo della figura del compianto Francesco De Florio De Grandis, scomparso prematuramente nei giorni scorsi.

l.s.