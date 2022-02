Serie C Gold, l’Unibasket Lanciano vola momentaneamente in testa

LANCIANO - L'Unibasket Lanciano fa il suo ottenendo un successo che le permette di aggianciare l'Amatori Pescara in testa alla classifica di Serie C Gold. La squadra di Di Tommaso non ha avuto grossi problemi contro la New Fortitudo Isernia facendo valere fin da subito la propria forza.

I frentani hanno chiuso in vantaggio tutti e quattro i quarti (23-17; 34-30; 50-42; 61-59) trascinati da un'ottima prova del play Carlo Muffa, autore di 20 punti. In evidenza anche Nikola Munjic, il miglior marcatore dell'Unibasket, con 12 punti.

Ora l'Unibasket Lanciano aspetta di conoscere il risultato del match di oggi dell'Amatori Pescara, impegnato in casa contro il Magic Basket Chieti, prossimo avversario dei frentani.

In Serie D, invece, l'Azzurra Basket Lanciano in trasferta riesce a tenere testa alla capolista, il Nuovo Pineto Basket, arrivando a pochi secondi dalla fine in vantaggio nel risultato, prima di essere raggiunta nel finale con un tiro avversario da tre punti che ha portato la sfida al supplementare. Nell'extra-time la squadra frentana comanda, ma alla fine la frazione finisce 5-4 per i padroni di casa (89-88 il punetggio finale della gara).

g.d.c.