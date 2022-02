Lanciano. Verna (Azione): "La città non può rimanere indifferente alla barbarie della guerra"

"Nel momento in cui torniamo a vivere pagine orribili della storia europea che credevamo per sempre consegnate al passato", si legge in una nota di Giacinto Verna, consigliere comunale di Azione, "Lanciano città medaglia d'oro non può rimanere indifferente di fronte alla barbarie della guerra che sta martoriando l'Ucraina. Come Azione, insieme e d'accordo con i colleghi della minoranza consiliare, chiediamo che la nostra amministrazione si attivi con tutte le iniziative possibili, sia simboliche sia pratiche, utili a manifestare solidarietà e vicinanza al popolo ucraino.

Penso innanzitutto a gesti piccoli ma di impatto, come l'esposizione della bandiera dell'Ucraina sul palazzo municipale, o l'illuminazione con i colori nazionali ucraini come avvenuto in numerose città in Italia e nel Mondo. Oltre a ciò, insieme agli altri gruppi di minoranza, lunedì chiederemo ufficialmente la convocazione di un consiglio straordinario per esprimere solidarietà all'Ucraina, condannare la guerra e approvare una mozine che inpegna il sindaco a manifestare pubblicente la posizione del Comune di Lanciano.

In quest'ottica, insieme agli altri gruppi di minoranza, proporremo che il Comune metta in campo iniziative concrete a vantaggio dei cittadini ucraini che vivono e lavorano sul territorio cittadino e in tutto il comprensorio frentano. Una delle iniziative possibili è ad esempio l'istituzione di un sportello di aiuto e di ascolto per gli ucraini residenti nella zona, per coordinare eventuali campagne di raccolta fondi e materiale sanitario, oppure per offrire consulenze su ricongiungimenti famigliari, permessi di soggiorno o rimpatri.