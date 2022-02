UnitixLanciano: "La Russia non leghi la sua millenaria storia e cultura ad atti di pura follia"

LANCIANO - "In questi giorni tristi che mai avremmo pensato di vivere ci stringiamo come Associazione UnitixLanciano intorno alle popolazioni ucraine che stanno vivendo ore drammatiche e siamo umanamente vicini a tutta la comunità ucraina presente a Lanciano e nei dintorni."

La portavoce di UnitixLanciano, Patrizia Bomba, parla a nome dell'associazione: "Tutto quello che sta accadendo ci ha catapultato in un passato che pochi di noi conoscono personalmente, ma di cui tutti abbiamo paura. La guerra è presente in molte parti del mondo, è vero, ma da cittadini occidentali l'abbiamo sempre sentita forse anche troppo lontana. Ora è entrata nel cuore dell'Europa, addirittura in una capitale europea, e questo ci deve far riflettere. Non è stato fatto abbastanza per evitarla, anzi, invece di costruire pace giorno dopo giorno, si è lavorato in direzione opposta... Un pensiero di speranza va a tutte quelle persone che in questo momento si ritrovano chiuse in cantine improvvisate a rifugi o strette nelle metropolitane come topi in gabbia o che sono diventate profughi da un giorno all'altro. Persone comuni che, come noi, una sera si sono addormentate convinte che il giorno dopo si sarebbero alzate per andare a lavorare...

In attesa di capire come aiutare concretamente i profughi, magari anche ospitandoli a Lanciano, come già altre città hanno detto di voler fare, invitiamo a partecipare alle numerose raccolte fondi organizzate dalle associazioni umanitarie.

Un ultimo appello ci sentiamo di farlo alla popolazione russa, affinché non leghi la sua millenaria storia e cultura ad atti di pura follia".

UnitixLanciano