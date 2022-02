Hashish e un coltello a serramanico nello zaino, minore segnalato e deferito alla Procura

LANCIANO - Una dose di hashish, del peso di circa 1,5 grammi, oltre a un coltello a serramanico del genere proibito. E' quanto gli agenti del commissariato della Questura di Chieti, grazie al fiuto del pastore tedesco Buk, hanno rinvenuto ieri mattina, celato nello zaino di un alunno, nel corso di controlli volti a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in ambito scolastico.

Il controllo è stato effettuato d'intesa con il dirigente scolastico di un istituto di secondo grado, dietro disposizione del Questore di Chieti Annino Gargano. Nel corso dell'attività sono state ispezionate la maggior parte delle aule e controllati gli studenti, sempre alla presenza degli insegnanti.

Al termine delle operazioni, il minore è stato segnalato alla Prefettura di Chieti per il possesso della sostanza stupefacente, mentre per il possesso ingiustificato del coltello è stato deferito alla Procura della Repubblica dei Minori de L'Aquila per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere.