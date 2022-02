Lanciano, tre delibere di Giunta per cogliere le opportunità offerte dal PNRR

LANCIANO - L’Amministrazione Comunale di Lanciano porta avanti con puntualità e attenzione le opportunità messe a disposizione dal PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Infatti con tre delibere di Giunta Comunale, è stata approvata ieri la partecipazione a ben tre avvisi pubblici.

Il primo per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare proprio nell’ambito del PNRR, con l'approvazione del progetto esecutivo “Realizzazione di un centro antiviolenza per donne e bambini in Località Villa Andreoli” per un importo che ammonta a complessivi 1.490.000,00 euro.



Il secondo avviso riguarda la presentazione di proposte d’intervento del relativo PNRR sul potenziamento dell’offerta dei servizi d’istruzione: dagli asili nido alle università con la “Realizzazione di una Palestra a servizio della Scuola Primaria Rocco Carabba in Via Barrella” per un importo complessivo dell’investimento pari ad euro 902.000,00.



Il terzo avviso pubblico riguarda la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di Progetti da finanziare nell’Ambito sempre del PNRR, con il Potenziamento dell’offerta dei servizi di Istruzione e l' “Ampliamento Scuola dell’Infanzia di Olmo di Riccio attraverso la costruzione della mensa” per un importo totale dell’investimento pari ad euro 324.496,74.