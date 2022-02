Al Fenaroli di Lanciano torna la rassegna di Teatro Ragazzi

Domenica 27 febbraio alle 17.00 presso il Teatro Fenaroli di Lanciano nuovo appuntamento con la rassegna di Teatro Ragazzi, inserita nella stagione 2021/22; la Compagnia Teatri Montani, in co-produzione con Teatro dell'Aventino e Teatro del Giardino, presenta uno spettacolo con attori e pupazzi con Francesco Pulsinelli, Fabio Di Cocco, Enza Paterra: "Il galeone dei pirati".

La trama: il Pirata Fiamma approda con i suoi amici Bucanieri su di un'isola dispersa nell'oceano e fa amicizia con gli indigeni.

All'improvviso dalla poppa della "Victoria" irrompe Capitan Pizzo, suo comandante e Pirata Leggendario delle cause perse.

Capitan Pizzo, tipo eccentrico, ha un complotto con il suo più fidato amico il pirata Bruciato e fa di tutto per non farsi scoprire da Fiamma e dal pirata Spugna, ma i due più furbi di loro scoprono tutto, in ballo c'è una magica cassa del tesoro la cui chiave è proprio "il medaglione di Morgan" che il Capitano indossa, così decidono di giocare un gran scherzetto al Capitano e Bruciato...

Da questo momento in poi tra colpi di scena duelli e tante risate i Nostri Pirati dimostreranno tutta la loro comicità.

La storia è costruita in modo tale che i bambini interagiranno direttamente con gli attori interpretando gli indigeni dell'isola con il compito di distrarre e prendere in giro Capitan Pizzo. Saranno seduti su dei tappeti azzurri di fronte al Galeone dei Pirati che fungerà sia da scenografia che da baracca dei burattini.

Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro il 27 febbraio dalle 16.30.

Per informazioni: 333 4338507 - www.teatrofenaroli.it