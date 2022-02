Carnevale a Lanciano tra Mascotte Parade, zucchero filato e supereroi

LANCIANO - Al Centro Commerciale La Fontana è in arrivo un Super Carnevale in compagnia di Supereroi e maschere tradizionali. Numerosi gli appuntamenti per i piccoli visitatori.

Sabato 26 febbraio andrà in scena tutta la magia del Carnevale di Venezia: sfileranno personaggi che indosseranno maschere originali realizzate da artigiani veneziani e meravigliosi costumi teatrali. Per i più piccoli, la "Mascotte Parade", parata delle mascotte di Titti e Silvestro.

Il 26 e 27 febbraio e Martedì Grasso, 1° marzo, zucchero filato per tutti. Le animazioni sono in programma a partire dalle ore 16:30.

Martedì 1 marzo, arriveranno i Supereroi più amati: Ironman, Spiderman, Jack Sparrow e Wonder Woman.