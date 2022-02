Di Loreto: "500mila euro in arrivo dalla Regione per riqualificare la viabilità

CASTEL FRENTANO - "Sono entusiasta nel far sapere che il comune di Castelfrentano ha ottenuto un finanziamento di 500 mila euro all'interno del programma MIMS dalla Regione Abruzzo". È il primo commento dell'Assessore comunale ai lavori pubblici Desiree di Loreto, che aggiunge: "Questo finanziamento è fondamentale per la nostra realtà, poiché permette la riqualificazione della viabilità comunale potenziando i collegamenti tra il territorio."

E continua: "Il mio obiettivo è mettere in sicurezza il nostro paese, valorizzando alcune zone che da decenni sono in gravi difficoltà, come ad esempio via Olimpa dove sono evidenti pericolose criticità. Un altro importante finanziamento regionale ottenuto è dedicato alla restaurazione della nostra fontana storica "Font'a balle" così potremo ridonare al nostro paese un angolo di cultura che da troppi anni è stato dimenticato." Conclude: "È per me doveroso ringraziare il Presidente della Regione e tutta la Giunta per l'impegno che dedicano nel proprio lavoro al servizio degli abruzzesi, soprattutto per le piccole realtà. Finanziamenti come questi sono vitali per tanti Comuni, tra cui il nostro".