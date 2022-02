Lanciano. Il Comune pubblica un avviso per progetti utili alla collettività

È stato pubblicato sul sito del Comune di Lanciano visibile l'Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la individuazione di Enti del Terzo Settore per "Progetti Utili alla Collettività" (PUC), con il coinvolgimento di beneficiari del Reddito di Cittadinanza, Ambito Territoriale Distrettuale Sociale (ADS) 11 Frentano, periodo 2022/2025.

L'Ente Capofila Ambito Distrettuale (ECAD), Ambito Distrettuale Sociale (ADS) 11 Frentano, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall'Unione Europea in materia di contrasto alla emarginazione ed alla esclusione sociale: "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", promuove e vuole implementare - ha detto l'Assessore alle Politiche Sociali Cinzia Amoroso - una politica attiva di lotta alla povertà, che prevede la costruzione di una rete stabile di partenariato con tutte le realtà territoriali per favorire l'attivazione e lo sviluppo di progetti utili alla collettività, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione".

Poiché l'adesione alla iniziativa da parte del mondo del Terzo Settore presenti sul territorio è indispensabile al successo dell'azione locale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, l'ambito ADS 11 FRENTANO, intende individuare Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali, Fondazioni disponibili ad avviare "progetti utili alla collettività" con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di Cittadinanza, la cui titolarità è posta in capo al Comune. L'avviso completo è consultabile sul sito del Comune di Lanciano cliccando su questo link