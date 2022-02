Reddito di cittadinanza, approvata la mozione per l’inserimento nel mondo del lavoro

LANCIANO - In occasione dell’ultimo Consiglio Comunale di Lanciano tenutosi il 17 febbraio scorso, sono stati trattati importanti argomenti in occasione della discussione di interpellanze e mozioni di opposizione e linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare per anni 2021/2026 presentate dalla maggioranza.

"Esprimo soddisfazione per l’approvazione della mia mozione - dice il consigliere comunale Sergio Furia - presentata per conto del Gruppo Movimento 5 Stelle, ad oggetto: “applicazione decreto progetti utili alla collettività per i percettori del reddito di cittadinanza”.

Con la mozione si è evidenziata l’importanza del Reddito di Cittadinanza come misura di accompagnamento al lavoro e all’inclusione sociale, rimarcato l’utilità dei Patti per il Lavoro e Patti per l’Inclusione Sociale, sollecitato i soggetti preposti (Associazioni e Servizi Sociali del Comune) a progettare attività mediante approccio di tipo partecipativo, basato sul dialogo, la fiducia e la responsabilizzazione, perché consente ai singoli e alle famiglie interessate di assumere un atteggiamento proattivo rispetto alla propria situazione, auspicato maggior sinergia fra Centri per l’Impiego, Enti del Terzo Settore e Comune che, nell’ambito dei Progetti Utili alla Collettività è tenuto ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Reddito di Cittadinanza.

Con l’approvazione della Mozione, Sindaco e Giunta, sono impegnati a predisporre P.U.C. ai quali il beneficiario del Reddito di Cittadinanza è tenuto ad offrire la propria disponibilità, porre in essere azioni di coinvolgimento verso i residenti nel Comune di Lanciano, percettori di R.d.C, verso i P.U.C. predisposti, monitorare l’effettiva partecipazione ai P.U.C. dei residenti nel Comune percettori del Reddito.

A seguire, 2 mozioni presentate da maggioranza ed opposizione, finalizzate al mantenimento degli uffici di Tribunale e Procura della Repubblica di Lanciano sono state accorpate allo scopo di rafforzando la volontà politica di evitare la soppressione della Struttura.

Un ringraziamento e tanta riconoscenza a Carmela Grippa, per l’emendamento presentato nel Milleproroghe che ha consentito la proroga, al 31 dicembre 2023, della chiusura delle sedi dei tribunali già soppresse; determinante è stato il supporto di tutti gli altri Parlamentari abruzzesi ed in particolare di Gianluca Castaldi e Gabriella Di Girolamo.

Successivamente, il Sindaco ha illustrato le Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2021/2026.

Diversi argomenti menzionati dal Sindaco, evidenziati anche nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle, possono essere condivisi, ad esempio: investire sulle consulte, ridare vita alle contrade ed al centro storico, progetti di inclusione sociale, centri diurni, favorire l’economia circolare, digitalizzazione, sviluppo comunità energetiche, recupero del Parco Diocleziano, verde urbano e tanto altro.

Il Movimento 5 Stelle, interessato a fare opposizione costruttiva, auspicando coinvolgimento, è pronto a dare il proprio contributo - conclude Furia - con idee e progetti, a beneficio dei cittadini di Lanciano".