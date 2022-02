Chiusura tribunali. Anche il Sindaco di Lanciano soddisfatto del risultato

"La notizia arrivata alle 4 del mattino quando le commissioni riunite della Camera hanno approvato all'unanimità la proroga per i Tribunali abruzzesi fino a tutto il 2023, è davvero qualcosa di molto importante, una boccata di ossigeno che ci permetterà di lavorare di più e meglio affinché il nostro Tribunale di Lanciano e anche gli altri restino al loro posto". Sono le parole del Sindaco di Lanciano Filippo Paolini a margine dell'approvazione dell'emendamento presentato dai parlamentari abruzzesi, che ha sancito questo risultato fortemente voluto e cercato con grande impegno. Il nostro compito di amministratori sarà quello di continuare a lavorare, in tutte le sedi per supportare e per spingere ulteriormente gli organi competenti a stabilire che i nostri Tribunali rimangano dove sono, come presidio di legalità e riferimento per l'intero territorio. Naturalmente - dice ancora il Sindaco - ringrazio il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e tutti i parlamentari abruzzesi (e non) che hanno contribuito ad ottenere l'importante risultato. Il lavoro di squadra - conclude Paolini - porta sempre dei benefici".