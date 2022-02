Lanciano. Lodo di Pace fra Lancianesi e Ortonesi

L'Amministrazione Comunale di Lanciano, in collaborazione con Arcidiocesi di Lanciano e Ortona, organizza per il giorno 17 febbraio p.v. una manifestazione di commemorazione per il 595° anniversario della firma del LODO DI PACE (17.02.1427) fra Lancianesi e Ortonesi ad opera di San Giovanni da Capestrano.

L'antico documento, infatti, si trova custodito nell'Archivio del Fondo Corrado Marciani ove ha sede la Biblioteca Comunale "R. Liberatore" ed oltre al suo prezioso valore di bene culturale rappresenta anche una importante testimonianza di quel periodo storico.

Il sindaco di Ortona, Filippo Paolini, invita a partecipare alla Messa Celebrativa che si terrà il giorno 17 febbraio p.v. alle ore 10:30 nella Cattedrale della Madonna del Ponte, al termine della stessa ci sarà un intervento del Prof. Elio GIANNETTI il quale illustrerà il valore storico del Lodo di Pace il quale, in copia, sarà esposto in Cattedrale.