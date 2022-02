Lanciano. Consegnati i sanificatori d’aria alle scuole

LANCIANO - Si è tenuta questa mattina, presso la Casa di Conversazione – Salone d'Onore Benito Lanci del Comune, la consegna simbolica del Sindaco di Lanciano Filippo Paolini e dell'Assessore alla Pubblica Istruzione Angelo Palmieri, di un totale di 34 sanificatori d'aria che verranno ripartiti, installati, dunque, nelle diverse strutture della Città. I Dirigenti scolastici sno stati presenti per una consegna simbolica e che si realizzerà nei prossimi giorni con le installazioni, individuate proprio dai Dirigenti delle Scuole, nelle varie strutture di pertinenza. Il modello dei sanificatori è Safegate Pro W150 – Sistema a parete di sanificazione in continuo con lampade UV-C per aria e superfici fino a 150 m3/h. L'intervento, vede un importo di spesa pari ad euro 14.830,00.

Sono stati invitati i Dirigenti dei quattro Istituti Comprensivi, presenti oggi all'iniziativa. Per l'Istituto comprensivo Mario Bosco (scuola media Mazzini-primaria Eroi Ottobrini-infanzia Maria Vittoria) la dirigente Mirella Spinelli; per l'Istituto comprensivo Don Milani (primaria Marcianese-primaria Olmo di Riccio-primaria Frisa-infanzia Torre Sansone-infanzia Marcianese-infanzia Olmo di Riccio-infanzia Santa Giusta) il dirigente Mario Gaeta; per l'Istituto comprensivo Umberto I (media Umberto I-primaria Principe di Piemonte-primaria Rocco Carabba-infanzia Principae di Piemonte-infanzia San Giuseppe) il dirigente Lorenzo Iocca; per l'Istituto comprensivo G. D'Annunzio (media D'Annunzio-primaria V. Bellisario-primaria Giardino dei bimbi-infanzia Villa Martelli-Carminello-infanzia G. Rodari-infanzia Gaeta) la dirigente Anna Di Nizio.