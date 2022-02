Chiusura tribunali minori. L’opposizione di Lanciano presenta mozione da discutere in Consiglio

LANCIANO - «Le notizie che arrivano da Roma, e che confermerebbero la linea di chiusura del ministro Cartabia sulla proroga dei Tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, non sono confortanti. Non per questo, però, come amministratori del Comune di Lanciano intendiamo abbassare la guardia». Lo afferma l'opposizione consiliare, compatta, che ha presentato una mozione, di cui è primo firmatario il consigliere di Azione Giacinto Verna, per impegnare sindaco, assessori e consiglieri tutti a proseguire nell'attività di salvataggio del Tribunale.

«Riteniamo, infatti - prosegue l'opposizione - che mai come in questo momento la Giustizia debba essere vicina al cittadino, non solo perché saranno smantellati ottimi uffici giudiziari a danno dell'efficienza del "Servizio Giustizia" e dei cittadini dei circondari dei Tribunali soppressi, senza il decantato risparmio; non solo perché il Tribunale di Lanciano copre un territorio di 41 Comuni, che si sviluppano su un territorio molto vasto in un'area produttiva quale la Val di Sangro; ma soprattutto alla luce di tutti quei fatti criminosi che continuano a verificarsi sul nostro territorio e che creano allarme sociale nella popolazione. La pronta risposta delle forze dell'ordine, che in tantissimi casi ha portato ad individuare e ad assicurare alla giustizia i colpevoli, è resa possibile proprio dalla presenza in loco della Procura e del Tribunale».