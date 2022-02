Lanciano. Sanificatori per le scuole, domani la consegna

LANCIANO - Domani, mercoledì 16 febbraio 2022, alle ore 12:30, presso la Sala Consiliare "Falcone e Borsellino" del Comune, consegna simbolica del sindaco di Lanciano Filippo Paolini e dell'assessore alla Pubblica Istruzione Angelo Palmieri, di un totale di 34 sanificatori d'aria che verranno ripartiti, installati, dunque, nelle diverse strutture della città. I dirigenti scolastici saranno presenti per una consegna, come detto, simbolica e che si realizzerà nei prossimi giorni con le installazioni, individuate proprio dai dirigenti delle scuole, nelle varie strutture di pertinenza. Il modello dei sanificatori è Safegate Pro W150 – Sistema a parete di sanificazione in continuo con lampade UV-C per aria e superfici fino a 150 m3/h. L'intervento, vede un importo di spesa pari ad euro 14.830,00.