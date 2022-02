Lanciano. Il consiglio comunale convocato giovedì 17

LANCIANO - Il consiglio comunale, al fine di garantire la dovuta distanza interpersonale dei partecipanti, è convocato, sia in presenza presso la sala "Benito Lanci" della Casa di conversazione, sita in piazza Plebiscito, che in collegamento mediante videoconferenza, ai sensi di quanto previsto dal decreto del presidente del consiglio comunale prot. n. 23914 del 4 maggio 2020.

Il presidente del consiglio, Gemma Sciarretta, ha convocato il giorno 17 febbraio 2022 (giovedì) alle ore 16:00, con eventuale prosecuzione nel giorno successivo, in seduta ordinaria di prima convocazione, per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, i cui atti vengono depositati negli uffici di segreteria e inviati in copia mezzo email.

Qualora la seduta di prima convocazione andasse deserta per mancanza del quorum strutturale, quella di seconda convocazione si terrà il giorno 18 febbraio 2022 (venerdì) alle ore 18:00 con eventuale prosecuzione nel giorno successivo.

È previsto l'obbligo di possesso ed esibizione su richiesta del certificato verde Covid-19 (c.d. green pass), per l'accesso alla sala "Benito Lanci" della Casa della conversazione da parte dei componenti del consiglio comunale e degli altri soggetti presenti, così come è richiesto l'uso della mascherina, l'igienizzazione delle mani e il rispetto del distanziamento. Il controllo della certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass) avverrà all'atto dell'accesso alla sala da parte del personale addetto.

L'ordine del giorno:

1. approvazione verbali precedenti sedute consiliari del 13 e 14 dicembre 2021 e del 27 e 29 dicembre 2021

2. interrogazioni consiliari:

interrogazione presentata dai consiglieri Verna e Cotellessa inerente "fondi Pnrr, progettualità e realizzazione; istituzione tavolo tecnico";

interrogazione presentata dai consiglieri Bendotti, Aruffo, Caporale, Furia, Galati e Marongiu, inerente il recesso dal contratto di comodato d'uso dei locali comunali siti in contrada Santa Maria dei Mesi con l'associazione "Le tre contrade";

interrogazione presentata dai consiglieri Cotellessa, Verna e Miscia, inerente la "possibile e non auspicata soppressione della Sangritana S.p.A."

3. mozione presentata dal consigliere Furia, ad oggetto "applicazione decreto progetti utili alla collettività per i percettori del reddito di cittadinanza";

4. mozione presentata dai consiglieri Verna, Aruffo, Cotellessa, Marongiu, Furia, Galati, Bendotti, Miscia e Caporale, inerente la soppressione del Tribunale di Lanciano e della relativa Procura della Repubblica e la condivisione della proposta finalizzata al mantenimento di un Tribunale unico Lanciano-Vasto;

5. mozione presentata dai consiglieri Memmo, Di Loreto, La Scala, Di Nola, De Rentiis, Bisbano, Benintendi, Caporrella, Torosantucci, D'Intino e Dell'Anna, ad oggetto "proposta di conservazione nella città di Lanciano del Tribunale";

6 presentazione delle linee programmatiche di mandato dell'amministrazione eletta a seguito delle consultazioni amministrative del 3 e 4 2021 e successivo ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021;

7. regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica;

8. designazione rosa di candidati per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'istituzione civica di musica "Fedele Fenaroli".