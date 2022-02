Pensionato ucciso a Lanciano: fermato un uomo

LANCIANO - I carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica hanno fermato un uomo nelle indagini sull'omicidio di Francesco De Florio De Grandis, di 72 anni, detto ‘Ciccillo’, ucciso oggi a Lanciano, nel Chietino. De Grandis era un artista, faceva il pittore e in città era molto noto come ‘il pittore della notte’. Sul posto in cui l’anziano è morto (a circa 50 metri dalla propria abitazione), raggiunto da una decina di colpi di pistola dopo poco essere uscito per recarsi in Cattedrale per partecipare alla Santa Messa, è arrivato il sostituto procuratore Serena Rossi.