Omicidio a Lanciano: ucciso un pensionato di 72 anni

LANCIANO - Un pensionato incensurato di 72 anni, Francesco De Florio De Grandis, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Lanciano. L'omicidio è avvenuto questa mattina in via Cipollone, nel quartiere Santa Rita, a un centinaio di metri dalla casa della vittima. L'uomo, che era uscito a piedi, è stato raggiunto dal suo assassino che ha esploso diversi colpi di pistola. I Carabinieri della Compagnia di Lanciano, diretta dal tenente colonnello Vincenzo Orlando, conducono le indagini. Gli investigatori stanno sentendo testimoni e parenti per ricostruire le ultime ore della vittima.