Futsal, pesanti sconfitte per il Lanciano e il San Salvo

LANCIANO - Sabato pomeriggio all'insegna del futsal, che ha dato qualche delusione e poche gioie alle squadre della provincia di Chieti impegnate quest'oggi.

Il Futsal Lanciano ha perso 3-2 il match giocato in casa del Futsal Celano. Le marcature di Di Loreto e Cupido non sono bastate a evitare una sconfitta amara per la classifica di Serie C1. I frentani infatti, pur restando quarti, vedono ridursi a soli tre punti il vantaggio proprio sul Futsal Celano, mentre l'Atletico Silvi (3°) e il Sulmona Futsal (2°), oggi entrambe vittoriosi, volano rispettivamente a +5 e a +8. Da segnalare anche la sconfitta della capolista Sport Center Celano, raggiunto in classifica dal Sulmona.

Ha invece ottenuto una larga vittoria la Vigor Lanciano in Serie C2. Tra le mura amiche del'ultima in classifica Invicta i gialloblù hanno vinto 5-1, risultato con il quale salgono al 2° posto per via del contemporaneo pareggio del Montesilvano, scavalcato in classifica. La vetta, occupata dall'Assixta Futsal Ripa, per la Vigor resta distante tre punti.

Nel campionato dilettanti il San Salvo non è riuscito a superare nel risultato, e di conseguenza in classifica, l'Atletico Tollo. In casa è arrivata una sconfitta con il punteggio di 3-4, che ha portato il ritardo in classifica dall'avversario odierno, occupante la terza posizione, a quattro punti.

g.d.c.