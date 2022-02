Lanciano. Al Fenaroli in scena "Il Mago di Oz nel Paese delle Meraviglie"

Domenica 13 febbraio alle 17.00 presso il Teatro Fenaroli di Lanciano avrà inizio la rassegna di Teatro Ragazzi, inserita nella Stagione Teatrale 2021/22; la Compagnia Teatrale "Cantiere di Illusioni" presenta uno spettacolo imperdibile tra continue sorprese adatto ad un pubblico di tutte le età: "IL MAGO DI OZ NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE" di e con Oscar Strizzi.

Apparizioni, sparizioni, riapparizioni, la magia di Oscar Strizzi trasforma le cose più comuni in momenti di stupore. La scena diventa il luogo dell'illusione e della fantasia.

Il pubblico viene immerso in una dimensione di grande emozione, divertimento e sogno. Musica e teatro si mettono al servizio della meraviglia per dare vita a uno show senza precedenti, in un luogo, dove ognuno può dimenticare il resto del mondo e ritornare bambino.