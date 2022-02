La MB Azzurra Lanciano perde in casa contro la Virtus Montesilvano

LANCIANO - La Minibasket Azzurra Lanciano in un colpo solo perde incontro e 6° posto in classifica del girone di Serie D. Mastrangelo e compagni sono infatti usciti sconfitti dalla partita valida per la 2° giornata del girone di ritorno contro la Virtus Montesilvano, che si è svolta sabato pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Lanciano. Gli ospiti hanno avuto la meglio per 55-51 portandosi a 8 punti in classifica, due in più dei frentani che hanno anche due gare in più disputate.

La settimana prossima la Minibasket Azzurra Lanciano sarà attesa dal match in casa della Ennebici Campobasso in quello che può essere definito un vero e proprio scontro diretto.

Risultati 13° giornata

MB Azzurra 51-55 Virtus Montesilvano

Airino Termoli 49-62 Ennebici Campobasso

Basket Ball Teramo-Nuovo Pineto Basket (6 febbraio)

Molise Basket Young-Unibasket Lanciano (23 febbraio)

Nova Basket Campli-Intrepida Ortona (17 marzo)

Classifica

Basket Ball Teramo 12 (due gare in meno)

Nova Basket Campli 10 (due gare in meno)

Nuovo Pineto Basket 10 (due gare in meno)

Intrepida Ortona 10 (due gare in meno)

Unibasket Lanciano 8 (quattro gare in meno)

Virtus Montesilvano 8 (due gare in meno)

MB Azzurra Lanciano 6

Molise Basket Young 6 (due gare in meno)

Blue Basket Roseto 4 (due gare in meno)

Ennebici Campobasso 4 (due gare in meno)

Airino Termoli 0 (una gara in meno)





g.d.c.