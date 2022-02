Il Prefetto di Chieti: «Massima attenzione sul nostro territorio»

LANCIANO - Si è tenuta questa mattina alle ore 11:00 presso la Prefettura di Chieti, l'incontro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale. Alla presenza del prefetto di Chieti, dei rappresentanti il Comune di Chieti, la Provincia di Chieti, il Questore di Chieti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Chieti e il Comandante della sezione provinciale della Polizia Stradale e, per il Comune di Lanciano rappresentato dall'assessore alla Sicurezza Tonia Paolucci.

Durante l'incontro si è discusso anche della sicurezza nel territorio lancianese in seguito alle rapine in serie avvenute negli ultimi mesi e della sicurezza più in generale nell'intero territorio. "Massima disponibilità al confronto e al dialogo con tutte le forze dell'ordine, garantendo l'impegno dell'Amministrazione Comunale di Lanciano nell'implementare la videosorveglianza e le unità di personale all'interno del Corpo di Polizia Municipale – ha dichiarato Tonia Paolucci". Il ringraziamento, da parte del Comandante dei Carabinieri, nei confronti della cittadinanza per la collaborazione avvenuta in questi ultimi mesi con le indagini che hanno portato agli arresti degli autori dei reati. Il Questore di Chieti, ha illustrato una importante e puntuale analisi dei reati avvenuti nel comprensorio di Lanciano, nella fattispecie diverse truffe a persone anziane, maltrattamenti in famiglia, frodi e truffe informatiche, come evidenziato anche dal Comandante della Guardia di Finanza, oltre a furti in abitazioni e rapine in esercizi commerciali. Da parte del prefetto è stata manifestata la massima attenzione sul nostro territorio, attenzione che ci sarà anche nel futuro.