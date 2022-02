Rifiuti in Corso Roma, "comportamento incivile"

ATTUALITA' - "Nel pomeriggio di ieri lunedì 31 gennaio 2022 ci è giunta una segnalazione relativa alla presenza di sacchetti di rifiuti abbandonati lungo Corso Roma". Lo fa sapere in una nota l'Assessore alla Transizione Ecologica del Comune di Lanciano Tonia Paolucci.

Prontamente sono intervenuti gli Agenti della Polizia Municipale, unitamente agli Operatori della Ecolan per la bonifica e la rimozione dei rifiuti. Indagini sono in fase avanzata, per risalire a chi abbia compiuto questo gesto di inciviltà, contravvenendo alla legge, al rispetto del decoro urbano oltre che a quello degli altri concittadini che si comportano in modo rigoroso e con forte senso civico mantenendo una condotta basata sul rispetto del bene comune.

"Questi abbandoni di rifiuti, altre che ad un danno ambientale, creano un danno economico ingente, sia per la bonifica sia per lo smaltimento degli stessi. Sono costi extra che vanno a gravare sulla collettività, e che invece potrebbero essere impiegati per altre e più importanti attività. Chiedo – conclude l'Assessore – la collaborazione di tutti affinché vengano segnalati i comportamenti incivili e in modo da poter intervenire, e quando possibile sanzionare. Tutto questo per scoraggiare tali comportamenti".