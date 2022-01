Uniti x Lanciano preme per l’apertura della Scuola di Musica

LANCIANO - Note stonate per l'avvio della Scuola Civica di Musica "Fedele Fenaroli" di Lanciano. A dare il là al coro del dissenso è l'Associazione Uniti X Lanciano, che se la prende con il vicesindaco Ranieri. «Rimettere la cultura al primo piano - afferma l'associazione - è fondamentale in un panorama dove pochissimi sono gli spazi per la coesione. La musica, da sempre, unisce. Ogni giorno rimandato è un giorno perso per i ragazzi che vogliono tornare a suonare insieme, soprattutto in un momento come questo». «L'avvio della scuola - lamenta l'associazione - è stato legato al giro delle nomine, poiché è accertato che non ci sono problematiche non risolvibili che possano ritardare ancora l'inizio delle lezioni».

Patrizia Bomba, presidente dell'associazione Uniti X Lanciano , chiede al centrodestra di dare spiegazioni sul nesso - che definisce "inconcepibile" - tra avvio dell'anno scolastico e le nomine del nuovo consiglio d'amministrazione: «Il regolamento è in funzione, i docenti sono pronti e in attesa di essere chiamati, la scuola ha tutti i servizi principi di cui usufruire e a dicembre sono stati fatti open day per promuovere la riapertura, che era stata programmata per il 12 di gennaio e successivamente prorogata al 1 di febbraio, ma ad oggi tutto tace.

L'assessore dovrebbe inoltre dare spiegazione su quale straordinaria formazione professionale stia seguendo il dipendente fatto venire direttamente dal Comune di Bologna per la Scuola Civica, dato che è dal 20 dicembre 2021 che si sta formando ed ancora non si capisce quando prenderà servizio».





«Uniti X Lanciano - assicura la presidente - è pronta a far valere in consiglio comunale, nelle commissioni preposte e in tutte le sedi opportune il diritto dei giovani cittadini, soprattutto dopo tutti questi mesi di pandemia, ad una formazione eccellente che la Scuola Civica ha sempre garantito dal lontano novembre 1974 e che l'ha resa un vanto per la nostra città».