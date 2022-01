Programma sperimentale "Mangiaplastica", Comune di Lanciano finanziabile per 25mila euro

LANCIANO - È appena stata pubblicata sul sito del Ministero della Transizione Ecologica la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento del "Programma sperimentale Mangiaplastica", approvata con un decreto del 27 gennaio 2022. L'istanza di adesione al bando di cui al Decreto MITE n. 360 del 02/09/2021, cosiddetto decreto "Mangiaplastica", presentata dal Comune di Lanciano è stata infatti ritenuta finanziabile per 25.010,00 euro. Con tale decreto, il Ministero della Transizione Ecologica ha promosso l'acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso l'erogazione di un finanziamento ad hoc, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica, nonché di favorirne la raccolta selettiva e di migliorarne l'intercettazione e il riciclo in un'ottica di economia circolare.

Ai fini del decreto "Mangiaplastica" per eco-compattatore si intende un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, cioè in "polietilene tereftalato", materiale con il quale vengono realizzate la maggior parte delle bottiglie presenti in commercio, in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in PET e ridurne il volume favorendone il riciclo. Il progetto presentato dal Comune di Lanciano il 27/10/2021 riguarda in particolare l'installazione di un eco-compattatore nei pressi della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo "Don Milani" di Olmo di Riccio.

"Il vero problema - ha dichiarato l'Assessore alla Transizione Ecologica del Comune di Lanciano Tonia Paolucci - è che a Lanciano in alcune grandi utenze e in alcuni grandi condomini non avviene la differenziata. Infatti, in tutti i sopralluoghi eseguiti in questo periodo è emerso che si continua a mettere rifiuti mischiati senza rispettare le regole del buon senso e del vivere civile oltre che del decoro urbano. Il progetto che ci è stato finanziato faciliterà la raccolta differenziata".