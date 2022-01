Lanciano. In auto con gli amici, era evaso dai domiciliari

È accaduto nella notte tra sabato e domenica nel quartiere Santa Rita, area periferica della città. Nel corso di una mirata attività di controllo del territorio, posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Lanciano, è stata intercettata un’utilitaria con a bordo quattro persone che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di alcuni obiettivi di interesse operativo.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno immediatamente proceduto al controllo del veicolo constatando all’interno del mezzo la presenza di quattro giovani, tre uomini ed una donna tutti del luogo, i quali hanno da subito assunto un atteggiamento nervoso ed insofferente. Le verifiche effettuate sul posto permettevano ai militari operanti di accertare che uno dei quattro, C.M. 40enne, doveva trovarsi a casa perché sottoposto alla detenzione domiciliare, in virtù di un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, e pertanto è stato nuovamente tratto in arresto per evasione e successivamente ricondotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

L’autista del mezzo invece, M.M. 27enne, è stato sottoposto a controllo mediante apparecchio alcoltest ed è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, motivo per il quale è stato denunciato per guida in stato di ebrezza con immediato ritiro della patente.