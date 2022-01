La Country Wild Angels in onda stasera su LaQ TV Abruzzo

LANCIANO - Questa sera alle 21,15, nella trasmissione "Tg Smile il sorriso dell'informazione" in onda su LaQ TV Abruzzo e condotta da Monica Campoli, ci sarà come ospite la scuola di ballo Country Wild Angels di Lanciano, creata da un ragazzo che ha fatto di una passione un lavoro e che sta portando questa disciplina in tutta Italia.

Il suo entusiasmo e la sua grinta sono contagiosi e, oltre che ballare, entrati nella scuola country, si diventa una grande famiglia dove la parola d'ordine è "condivisione".

Il programma andrà in onda sul canale 73 del digitale terrestre o in diretta streaming sul link https://www.aqbox.tv/streaming.php