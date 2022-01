La Vasto Basket batte l’Unibasket Lanciano 91 a 86 e si attesta seconda in classifica

Dopo oltre 40 giorni di stop a causa della quarantena per il corona virus - l'ultimo match, infatti, è stato in casa del Nuovo Basket Aquilano - la Vasto Basket tona in campo ed espugna il parquet dell'Unibasket Lanciano, portandosi così al secondo posto in classifica generale. Il risultato finale è stato dunque Unibasket Lanciano - Vasto Basket 86-91 con Raupys che segna 26 punti.

Unibasket Lanciano segna con Muffa 6, Nkovic, Kadjivdi 2, Balilli 15, Cesarino, Dabangdata 12, Munjic 7, Brasile, Lakic 26, Cotollo 18. La Vasto Basket segna con: Flocco, Marino 9, Di Tizio 16, Di Rosso, Ierbs, Murolo 16, Rupil 18, Raupys 26, Peluso, Mirone 6. All. Di Salvatore I risultati parziali sono stati i seguenti: 36-29, 18-23, 15-41, 17-27. I Progressivi: 36-29, 54-52, 69-64, 86-91. Di seguito è possibile rivedere il video integrale del match.