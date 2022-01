Pasculli nuovo tecnico del Lanciano Calcio, fu campione del mondo nell’86

Il nuovo allenatore della squadra frentana è Pedro Pablo Pasculli, 61 candeline, ex calciatore del Lecce negli anni '80 e soprattutto ex campione del mondo Messico 1986 con l'Argentina capitanata da Maradona.

Pasculli farà il suo debutto a bordo campo domenica prossima contro la Torrese.

Dopo alcune settimane in cui non era chiaro chi avrebbe allenato il Lanciano e numerose critiche da parte dei tifosi del club, è arrivata la buona notizia. Fino a due anni fa Pasculli allenava la Samb in serie D, ma la sua esperienza da mister inizia già nel 2002.

Ieri è iniziata ufficialmente la sua prima esperienza nel calcio abruzzese, raccogliendo un compito oneroso come quello lasciato da chi lo ha preceduto, Bellè, autore del rilancio in classifica della squadra.