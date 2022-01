Lanciano. Fondi manutenzione stradale e marciapiedi anche per abbattere barriere architettoniche

Il Comune di Lanciano si è visto assegnare, dal Ministero dell'Interno, i contributi di 125mila euro per il 2022 e di 62.500 euro, la metà, per il 2023, da destinare alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi. Come consigliere comunale propongo all'amministrazione di utilizzare questo finanziamento, destinato a ben precise finalità, per un'importante battaglia di civiltà, quella dell'abbattimento delle barriere architettoniche». È la proposta del consigliere comunale di Azione, Giacinto Verna.



«Sicuramente - aggiunge Verna, che suggerisce di concentrare gli sforzi in due punti precisi - i fondi non basteranno per fare tutto quello che servirebbe in città, e che avrebbe dovuto essere pianificato e finanziato in un piano per la messa in sicurezza di viabilità e marciapiedi comunali per il 2022.

«Ma la base di partenza potrebbe essere individuata in via Giangiulio. Si tratta di aree che, quando ero assessore comunale ai lavori pubblici, erano state individuate e che, se avessi proseguito nel mio incarico, avrei inserito nel nuovo piano asfalti».