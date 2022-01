Super green pass per giocare: "Io non ci sto", si dimette dirigente Unibasket Lanciano

“Dopo 12 anni mi sono dimesso dal Consiglio Direttivo dell' Unibasket Lanciano: sono stati anni pieni di grandi successi sul rettangolo di gioco ma anche di qualche delusione fuori dal campo. Sono stato il Dirigente Responsabile fautore lo scorso anno del servizio di circa 2000 tamponi gratuiti per permettere a tutti i nostri tesserati di giocare in sicurezza, ho personalmente allestito un campo all’aperto per permettere ai ragazzini del Minibasket di tornare ad allenarsi dopo mesi di stop forzato, ho garantito, con un grande sforzo economico i corsi di Minibasket gratuito a tutti i bambini indistintamente, ma di certo non sarò il Dirigente Responsabile che vieterà a decine di nostri ragazzini e atleti non in regola con le nuove normative della FIP di non entrare più in palestra per giocare: non sono un Dirigente buono per tutte le stagioni. Faccio i migliori auguri al nuovo Consiglio Direttivo che presto si insedierà garantendo tutti gli impegni presi. W lo Sport, quello con la S maiuscola!"

Queste le parole che Valerio Di Battista ha utilizzato, qualche giorno fa, per rassegnare le sue dimissioni dal direttivo Unibasket Lanciano.