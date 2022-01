Progetto Lanciano sui tribunali abruzzesi a rischio chiusura

Progetto Lanciano esprime la propria solidarietà agli avvocati del tribunale di Lanciano che, come i colleghi di Vasto, Avezzano e Sulmona, in questi giorni sono tornati a manifestare per la salvaguardia di presidi di giustizia di vitale importanza nella vita civile del proprio territorio.

"È assurdo che a distanza di anni si debba ancora essere costretti a stare sulle barricate", si continua nella nota, "per veder tutelato il diritto alla giustizia dei cittadini che, con l'accorpamento ai tribunali provinciali, subirebbero indicibili disagi al pari di tutti gli operatori del settore. Il tutto senza che ciò produca alcun beneficio alle finanze pubbliche. Oggi un emendamento può garantire un'ulteriore proroga all'attività dei tribunali di Lanciano, Vasto, Avezzano e Sulmona, in vista di una successiva ristrutturazione della geografia giudiziaria abruzzese che garantisca l'attività in maniera permanente alle strutture ingiustamente definite minori. Come Progetto Lanciano invitiamo perciò tutte le forze politiche abruzzesi a fare pressione sui propri rappresentanti in Parlamento, affinché l'approvazione dell'emendamento in questione possa significare un passaggio fondamentale nella sacrosanta battaglia per garantire un servizio efficiente e imprescindibile nella vita civile di un Paese quale è quello della giustizia".