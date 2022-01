In arrivo colonnine di ricarica a Lanciano e Fossacesia, a Vasto invece bisogna attendere

Proprio questa mattina i comuni di Fossacesia e Lanciano hanno annunciato tramite comunicato stampa che domani partiranno i lavori di installazione per le colonnine di ricarica per le auto elettriche, mezzi sempre più apprezzati da chi decide di cambiare macchina ma che, appunto, trovano ancora difficoltà nel nostro territorio per quanto riguarda le stazioni di ricarica pubbliche.

Da oggi a Fossacesia e Lanciano chi possiede un’auto elettrica potrà essere più sereno, di seguito la lista dei punti di ricarica previsti.

Colonnine di ricarica a Lanciano: dove sono?

2 Piazza E. D’Amico

2 Piazza Cuonzo

2 Via Isonzo

2 per la ricarica Via Napoli

2 per la ricarica in Zona S. Rita

2 nel Parcheggio di Via per Frisa, di cui una a ricarica veloce

Colonnine di ricarica a Fossacesia: dove sono?

Parco Bucciante, Fossacesia

Piazza San Carlo, Villa Scorciosa

Fossacesia Marina, nei pressi della struttura comunale Baya Verde

Le regole per la ricarica

Per quanto riguarda la ricarica dei veicoli elettrici di Lanciano, sarà possibile scaricare gratuitamente un’app sullo smartphone (in alternativa, essere possessori di tessera RFID) che consentirà la fatturazione e la ricerca interattiva delle colonnine sparse sul territorio, comprensiva di prenotazione di colonnina e monitoraggio della ricarica da remoto. Gli interventi di installazione saranno terminati entro un mese circa.

Per Fossacesia, la ricarica alle colonnine sarà invece gratuita e non sarà necessaria l’installazione di nessuna app sul telefono, basterà recarsi nei charge point dedicati e ricaricare la propria auto. “La diffusione sempre più marcata delle auto elettriche offre prospettive incoraggianti verso una maggiore sostenibilità ambientale nei trasporti e la nostra Amministrazione ha voluto dotarsi degli strumenti giusti per offrire un servizio a quanti hanno scelto di viaggiare green” afferma il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio .

Colonnine di ricarica a Vasto: la situazione attuale

Purtroppo la situazione delle colonnine di ricarica a Vasto è ancora in sospeso. In Piazza Histonium (parcheggio del Comune) è presente una colonnina con due attacchi, di cui uno ormai da tempo fuori servizio. L’assessore Carlo Della Penna ci ha spiegato che per la riparazione della colonnina esistente servirà ancora qualche tempo perché l’azienda che dovrebbe occuparsene al momento non è disponibile, mentre per l’installazione di nuove aree di ricarica servirà ancora… “tempo”, non ben definito, ma il progetto c’è.

Nel frattempo, segnaliamo che nell’area di sosta del nuovo Mc Donald’s sono state installate delle colonnine per auto elettriche e che saranno disponibili da febbraio per la ricarica.