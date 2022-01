Castel Frentano, 150 mila euro per l’impianto sportivo di via Olimpia

“Siamo felici che Castel Frentano sia destinataria dell'importante finanziamento regionale di 150mila euro per i lavori di efficientamento e adeguamento energetico all’impianto sportivo di via Olimpia. Il nostro paese aspettava da anni questo importante intervento.” È il commento del gruppo consiliare “SiAmo Castel Frentano” composto da Vincenzo Cotellessa, Milly Tomczak e Gino D’Angelo.

“Ho seguito questo progetto in tutte le sue fasi - afferma Milly Tomczak, consigliere comunale con delega allo Sport - L’ intervento prevede l'installazione di quattro torri faro per l'illuminazione del campo, l’adeguamento, con l'utilizzo di tecnologia a risparmio energetico, per gli impianti negli spogliatoi e l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio degli uffici della protezione civile. Inoltre verrà installato un nuovo campo di calcio a 5, e ripristinata la funzionalità dei vecchi spogliatoi. Ringraziamo la Regione Abruzzo, in particolare l'assessore Nicola Campitelli - conclude - sempre molto attento alle esigenze del territorio, tutta la struttura comunale e i tecnici che hanno eseguito il progetto”.